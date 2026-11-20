IT之家 11 月 20 日消息，重庆光宇摩托车旗下全新品牌 MTPEAK 本月参加了 2026 米兰车展，带来旗下首款豪华倒三轮车型 MTPEAK One All。

这是一款复古造型的倒三轮车型，有点像敞篷老爷车，采用方向盘控制，能坐两个人，形态介于摩托车和汽车之间。

根据官方介绍，MTPEAK One All（暂定名）采用中置后驱、前双轮后单轮的运动三轮架构，配备前双叉臂、后边置双减震，以及碳陶通风刹车系统与 305mm 后胎，50:50 均衡配重。

全车沿用车规级研发、调校与装配标准，铬钼合金空间架构 + 碳纤维车身覆盖件。

动力方面，该车搭载 2.0T 中置涡轮增压发动机 + 9AT 变速箱，最大功率 165kW，峰值扭矩 385N·m，推重比 370 马力 / 吨。

MTPEAK One All 首批全球限量 100 台，另有 14 款官方配置可选，包括可拆卸车顶、拨片换挡、防滚架、三点式安全带、激光大灯、车载音响等。

IT之家查询公开资料获悉，重庆光宇工业成立于 1996 年，拥有“凯诺牌”“豪诺牌”“豪鹰牌”摩托车；于 2005 年进军汽车零部件领域，2023 年启动 MTPEAK 项目。