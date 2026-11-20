IT之家 11 月 20 日消息，山灵 EH50 台式解码耳放一体机于今日正式发布，首发定价为 1998 元，官方零售价 2098 元。

山灵 EH50 搭载两颗 Cirrus Logic 旗舰级八通道 DAC 芯片 CS4308P，组成双芯十六通道解码架构，整机信噪比高达 124dB，失真低至 0.0005%，支持 PCM 768kHz/32bit、DSD512 硬解。

耳放电路方面，EH50 延续山灵旗舰模拟电路设计，I/V 转换采用 TI OP1678 低噪声运放搭配 OPA1612 音频专用运放进行低通滤波，耳放部分采用 NE5532 电压放大搭配分立式三极管构成互补推挽电路，架构延续自旗舰 EH90，拥有出色的电流输出能力与动态余量，整体音色趋于暖润厚实。

驱动性能上，EH50 配备高、中、低三挡增益调节，4.4mm 平衡输出最高功率达 6125mW@32Ω，3.5mm/6.35mm 单端输出最高 1665mW@32Ω，可驱动高阻抗动圈耳机或低灵敏度平板耳机。

接口配置上，EH50 数字输入支持 USB、光纤、同轴以及蓝牙 6.0（支持 LDAC / AAC / SBC），耳机输出配备 3.5mm 单端、6.35mm 单端与 4.4mm 平衡接口，模拟输出提供 RCA 单端与 XLR 平衡输出，支持线路 / 前级输出，可连接有源音箱、功率放大器等设备。

供电系统方面，EH50 配备新一代定制 30W 高速率电源，兼顾低噪声、高效率与稳定输出，减少不同电路之间的相互干扰，进一步降低电源噪声对音频信号的影响，为整机运行提供持续可靠的能量支持。

功能体验上，EH50 内置 31 段 PEQ 参数均衡功能，支持通过网页端精细调节，也可通过手机 Eddict Player APP 调整增益、滤波、PEQ 等设置，搭配多种预设调音风格，可根据不同耳机特性与个人喜好自由调整听感。

外观设计上，EH50 机身采用航空级铝合金打造，经过精密加工与喷砂氧化处理，搭配高强度玻璃面板，提供经典黑、银双色可选；正面搭载 2.2 英寸高清彩色显示屏（120×420），UI 简洁直观，支持旋钮与 APP 操控，机身尺寸为 205×188×53mm（IT之家注：含底座），重量约 1.7kg。

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