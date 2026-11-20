IT之家 11 月 20 日消息，腾讯混元团队今日宣布 Hy4 大模型正式开源，模型权重已在 GitHub、Hugging Face、ModelScope 和 GitCode 四个平台同步上线，开发者可自行下载部署。

至此，混元 LLM 系列已完成全部开源，覆盖 Hy3 preview、Hy3、Hy4 preview、Hy4 及 Hy4 flash 等版本。

Hy4 正式版最早于 11 月 4 日发布，本次开源的是此前预告的模型权重。Hy4 采用 MoE 混合专家架构，总参数 770B，激活参数 49B，上下文窗口突破 100 万 Token。

IT之家此前报道，与旗舰版 Hy4 同步开放的还有主打性价比的 Hy4 flash。Hy4 flash 总参数约 2200 亿，其中包含约 635 亿 Engram 参数，每个 Token 仅激活约 120 亿参数，同样支持最高 100 万 Token 的上下文窗口，并支持文本与图像输入。两者形成从旗舰能力到低成本规模化落地的梯次搭配。

开源协议方面，Hy4 及 Hy4 preview 采用 Apache 2.0 许可证，允许商业使用与修改。腾讯混元同步发布了 Hy4 模型安全评估卡片（System Card），披露了网络安全与生物安全等维度的评估结果。

据官方说明，Hy4 训练数据仅纳入 PoC 生成、漏洞修复等防守性网络安全内容，剔除了漏洞利用、逆向工程与渗透等攻击性数据；腾讯玄武与科恩实验室的审计未发现明显的进攻性能力风险。

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