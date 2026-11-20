IT之家 11 月 20 日消息，据韩媒 Chosun Biz 消息，随着人工智能基础设施投资的增加，美国大型科技企业正逐步调整芯片采购策略。

为降低对英伟达 GPU 的依赖，这些企业一方面采用自研 AI 芯片或推进供应商多元化，另一方面选择直接采购高带宽内存（HBM）以削减中间环节成本。

据半导体业界 18 日消息，这一变化已成为左右三星电子、SK 海力士、美光等三大存储芯片厂商盈利能力的重要变量。随着客户直接把控采购成本，围绕供货价格及合同条款的博弈也将趋于激烈。

业界相关人士表示：“眼下因 HBM 紧缺，卖方优势仍在持续，但部分长期合同中已加入了价格上限”，“随着时间推移，买方议价能力可能会增强”。

据悉，谷歌正通过将自研 AI 芯片 TPU 的设计与内存采购相分离，以此压降采购开支。不再将设计、封装、HBM 采购全部交给博通，而是与联发科分工设计，并直接采购 HBM。

IT之家注意到，根据半导体研究机构 Counterpoint Research 的进一步拆解，谷歌并非在所有 TPU 产品线上“完全抛弃”博通，而是在部分新一代 TPU 中采用“双轨 / 分工模式”—— 由谷歌自行设计核心计算芯片（Compute Die），联发科负责 I/O 芯片设计，并由谷歌直接采购 HBM；而博通依然参与谷歌其他高端主力 TPU 型号的研发与封装。