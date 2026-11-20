IT之家 11 月 20 日消息，谷歌 DeepMind 技术团队成员奥马尔 · 圣塞维耶罗（Omar Sanseviero）于 11 月 17 日在 X 平台发布推文，在只占用 14.1MB 内存的情况下，成功让办公激光打印机运行 2.7 亿参数的 Gemma 3 270M 模型，每输出一个词元（Token）消耗约 60 秒。

圣塞维耶罗借助谷歌的 Gemini 4 Carbon 模型，探索展示了一个特别实验，将小型 Transformer 推理引擎与量化后的模型编译成一个 PostScript 打印任务。

本次实验没有修改理光打印机固件，也未加装外部计算板，而是利用打印机内置的 PostScript 解释器执行计算，让原本用于描述打印页面的语言承担起运行 AI 的工作。

为充分发挥打印机有限的内存资源，本次实验并未一次性装下整个模型，改为采用动态层加载方式，轮流将模型各层调入、移出内存，该实验运行时峰值占用约为 14.1MB。IT之家附上相关截图如下：

性能输出方面，本次实验处理速度约为每个词元 60 秒（不是每秒 60 个词元）。报道称整个计算发生在打印机内部，由打印机的 CPU 执行 PostScript 程序，再把答案交给打印机打印，模型推理涉及 18 个 Transformer 网络层。

在预填充（prefill）阶段，处理输入提示“Read the fine”耗时约 184 秒，而解码（decode）单个生成词元耗时 0.1 秒，总计 184.1 秒。