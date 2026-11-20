IT之家 11 月 20 日消息，当地时间 19 日，据彭博社报道，超过 500 名谷歌员工和合同工联名请愿，要求公司允许中小学继续使用不含 AI 功能的谷歌搜索。

请愿书致谷歌 CEO 桑达尔 · 皮查伊、搜索业务负责人伊丽莎白 · 里德和教育业务负责人克里斯 · 菲利普斯。活动由 Alphabet 员工工会发起，其代表着 Alphabet 及旗下谷歌、YouTube 等公司的全职员工、临时工、供应商人员和合同工。

员工在请愿书中警告：如果学校不愿使用 AI，就不让它们使用谷歌搜索，只会让谷歌更难说服用户，学校甚至可能因此彻底弃用谷歌产品。

此前，谷歌决定扩大校园 AI 服务的覆盖范围，让许多中小学生能够使用 Gemini。此举遭到教育工作者、家长和政策制定者质疑，他们担心 AI 会削弱学生的批判性思维能力，使孩子不再主动查找 AI 生成答案以外的信息。

谷歌回应称，公司与学校保持密切合作，以确保产品能够帮助学生和教师。“我们理解家长和教师担心学生利用 AI 在学习中走捷径，我们的目标是一致的：帮助学生学习。”

为进一步打消家长和学校的顾虑，谷歌计划默认关闭面向学生的 AI 功能。但学校如果想继续使用谷歌搜索，可能仍然必须接受内置 AI 功能的版本。

谷歌管理层认为，如果不向学生提供 AI 功能，其他公司也会抢先采取类似做法，且可能更加“不负责任”。不过，部分谷歌员工并不认同这一理由。

也有员工质疑，推出不带生成式 AI 功能的谷歌搜索版本，在技术上是否真的无法实现。

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