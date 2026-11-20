IT之家 11 月 20 日消息，《极限竞速：地平线 6（Forza Horizon 6）》玩家 Samohteht 近日分享了一段令人动容的游戏经历。他在游戏中意外遇见了 4 个月前离世的好友留在游戏里的 Drivatar AI 车手，两人得以再次并肩驾车巡航，这段视频在社交平台引发广泛关注，也让不少玩家想起了自己曾通过游戏与故人重逢的经历。

参考 Samohteht 在 Instagram 发布的视频。画面中，他驾车时遇见了好友 Mabel1411 留在游戏里的 Drivatar。随后，两辆车并排行驶，仿佛两人从未天人永隔。

Samohteht 表示：“我最好的朋友在 4 个月前离开了。每隔一段时间，我就会在《极限竞速：地平线 6》里遇见他的 Drivatar。有那么一小段时间，我们又能一起兜风了，不需要言语，没有告别，也没有悲伤，就只是两个朋友并肩开着车，一切（事故）仿佛从未发生过。”

Samohteht 形容，这短暂的片刻让世界再次恢复了正常。“我知道这只是一款游戏，但有时候，这已经是我最接近再次见到他的方式了。”最后，他还向好友送上生日祝福：“生日快乐。我很想你，兄弟。”

这段视频在 Instagram 上累计获得超过 177.7 万个赞。Samohteht 随后也向留言的网友表达感谢，称自己收到了太多暖心回应，已经无法逐一回复：“谢谢大家留下这些温暖的话。我们一起纪念了他，他一定会感到骄傲。”

公开信息显示，《极限竞速》系列中的 Drivatar 是一套能够学习真实玩家驾驶风格的系统。游戏会分析玩家的驾驶习惯，并据此建立相应的 AI 驾驶数据，之后该玩家的 Drivatar 便会随机出现在其他人的游戏中。

Drivatar 最早于 2005 年的《极限竞速》（Forza Motorsport）中登场，并在 2013 年推出的《极限竞速 5》（Forza Motorsport 5）中加入在线分享功能。由于这套系统能够保留玩家的驾驶特征，因此即使原玩家已经离世，其 Drivatar 仍可能继续出现在其他玩家的游戏世界里。