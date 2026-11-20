IT之家 11 月 20 日消息，2026 年是大众 GTI 诞生 50 周年。为了庆祝这一里程碑，大众不仅推出了 ID. Polo GTI 和 ID.3 Neo GTI 两款新车，还打破了本田思域 Type R 保持的纽博格林赛道前驱车圈速纪录，进一步证明 GTI 的性能实力。周年庆祝活动还没结束，大众又带来了首款纯电 GTI Clubsport。

新车名为 ID. Polo GTI Clubsport Concept，将于本月在德国埃森车展首次亮相，最引人注目的变化是动力大幅提升。

新车与量产版 ID. Polo GTI 同样基于 MEB+ 平台打造，采用单电机前驱布局，换装了尺寸更大的 APP550 电机，与后驱的 ID.7、ID.3 Neo GTI 等车型采用相同的电机。

相比普通版 GTI 的 226 马力（166kW），Clubsport 的最大功率提高至 367 马力（270kW），增幅达到 63%。大众还通过电池控制系统，让动力系统能够在短时间内输出 394 马力（290kW），峰值扭矩也从 290N·m 跃升至 550N·m。

据IT之家了解，大众对车辆进行了大量重新设计，为此开发了全新副车架，以确保前轮能够承受更大的动力。最终，Clubsport 的 0-100km/h加速时间缩短至 4.7 秒，最高时速达到 240km/h。

相比量产版 ID. Polo GTI，Clubsport 则更加激进，不仅增加了发动机盖通风口和尾门顶部的大型扰流板，还采用了夸张的宽体轮拱，造型足以媲美世界拉力锦标赛赛车。

Clubsport 的外观俨然是一辆赛道利器，内饰同样充满赛车氛围。RECARO 桶形赛车座椅、五点式安全带，以及喷涂经典 Tornado 红色的后部防滚架一应俱全，仪表台和其他多处饰板也用上了 ArtVelours 超细绒面材质。