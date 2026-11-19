IT之家 11 月 19 日消息，大众集团旗下重生的美国汽车制造商 Scout 对即将推出的硬派越野新车 Traveler SUV 寄予厚望。新车计划推出最大功率达 800 马力的增程版，纯电基础版起售价也将低于 6 万美元（IT之家注：现汇率约合 40.1 万元人民币），未来甚至有望为奥迪打造豪华越野 SUV 提供平台。

Scout Motors CEO 斯科特 · 基奥近日接受外媒 The Drive 采访时，介绍了新车的定价、性能，以及与大众集团其他品牌共享非承载式车身平台的可能性。

Scout 此前的目标是，Traveler 起售价将接近 6 万美元。尽管面临成本上涨、关税和通胀压力，基奥仍坚持这一目标，强调原定价格“百分之百不变”，不加任何选装配置的基础版售价将低于 6 万美元。

即使几乎选齐所有配置，Traveler 的售价也只会达到接近 9 万美元（现汇率约合 60.1 万元人民币）或 9 万美元出头的水平，不会轻易突破 10 万美元（现汇率约合 66.8 万元人民币）。不过，如果再加装额外附件，价格仍有可能逼近甚至超过 10 万美元。

Scout 预计，大多数消费者的购车预算将在 6 万多美元。基奥认为，这是最有吸引力的价格区间，消费者不用花费太多，就能买到配置丰富的 Traveler。

除了价格，Traveler 的性能同样值得关注，尤其是搭载 Harvester 增程系统的版本。增程版的最大功率约为 800 马力，峰值扭矩高达 1356N·m。新车零百加速时间约为 3.5 秒，目标综合续航里程约 805km。

Harvester 增程系统采用电驱动，由汽油发动机负责发电。发动机是一台大众提供的自然吸气四缸机，安装在后轴后方，纯电续航里程约 241km。

Scout 的平台未来可能被大众旗下的其他品牌采用。基奥透露，Scout 的全新平台和南卡罗来纳州工厂均有能力用于生产其他品牌的车型。

Scout 首批量产车型预计将在 2028 年推出，Traveler SUV 先行上市，Terra 皮卡随后跟进。随着进度往前推进，Scout 的发展方向逐渐清晰：打造价格相对亲民、具备强劲电驱性能的美式硬派越野车，同时为大众集团其他品牌利用同一平台开发新车创造机会。

值得一提的是，就在本月中旬，Scout 在南卡罗来纳州布莱斯伍德的大型新生产基地正式启动了车辆生产验证工作。