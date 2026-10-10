德国交通部提出异议后，特斯拉在欧洲市场将 FSD 更名为“特斯拉辅助驾驶”

IT之家 10 月 10 日消息，当地时间 9 日，据外媒 TechCrunch 报道，特斯拉在德国交通部提出异议后，决定将欧洲市场的高级驾驶辅助系统由“完全自动驾驶（监督版）”更名为“特斯拉辅助驾驶”。

特斯拉为此作出了重大让步。多年来，尽管该系统要求驾驶员时刻注意路况，必要时接管车辆，特斯拉始终沿用“完全自动驾驶”的名称。

更名则有望帮助特斯拉在欧洲推广该系统，为公司开辟一项潜在的巨额收入来源。

据IT之家了解，本月早些时候，德国交通部长施特芬 · 比尔格指出，由于该系统无法独立完成全部驾驶任务，“完全自动驾驶”的名称容易造成误解。

德国交通部公告显示，比尔格上个月与特斯拉进行了沟通，特斯拉主动提出更名。比尔格披露，他将推动特斯拉辅助驾驶系统在欧洲获得批准，欧盟最早可能在今年晚些时候举行投票。本周，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克在 X 上向比尔格表达了感谢。

马斯克多年来持续推动 FSD 监督版系统在欧洲获批。2025 年 6 月，他曾在 X 上呼吁：“FSD 在欧洲将挽救车内乘员的生命，也能保护行人、骑行者和宠物等容易受到伤害的道路使用者。请向你们的政府表达希望批准 FSD 的意愿。”

今年 3 月，马斯克再次批评欧盟监管负担过重，扼杀了欧洲的创新。“欧洲人会爱上特斯拉的自动驾驶！”仅仅几周后，荷兰便成为欧洲首个批准监督版 FSD 的国家。

当地时间本周三，路透社报道称，特斯拉为争取欧洲批准而开展的游说行动，以公司“存在问题的安全研究”和“有缺陷的研究报告”为依据。报道还指出，荷兰车辆管理局（RDW）承受了特斯拉及其众多网络支持者的巨大压力。

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