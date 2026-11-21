IT之家 11 月 21 日消息，微软昨天（11 月 20 日）发布博文，邀请 Beta、Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的多个预览版更新。

本次推送的版本分别为：

Beta 通道（26H2）：最新预览版 Build 26320.10022

Beta 通道（26H1）：最新预览版 Build 28020.3562

Experimental 通道（26H2）：最新预览版 Build 26340.10032

Experimental 通道（26H1）：最新预览版 Build 28120.3571

Experimental 通道（未来平台）：最新预览版 Build 29712.1013

上周暂停频道迁移后，Insider 现已可从 Beta、Experimental 频道切换至 Experimental（未来平台）频道，需注意 Experimental（未来平台）版本不匹配任何零售版 Win11，切换或退出该频道需完全重装系统。

IT之家附 Windows 11 改进进展如下：

1、蓝牙 LE Audio 音频优化（Experimental 频道）

蓝牙 LE Audio 设备在启用麦克风时，可实现全范围立体声保真输出，保证游戏语音、语音通话、语音输入、Copilot Chat 语音聊天场景下的高质量音频体验。

当使用支持超宽带立体声（Super Wideband Stereo）的 LE Audio 设备搭配兼容 PC 时，可在设置 > 系统 > 声音 > 输出 > 对应蓝牙设备 > 输出设置 > 麦克风启用时格式中，选择 2 声道、16 位、48000Hz 选项。该功能适用于支持 48kHz 播放的 LE Audio 耳机、耳塞、音箱设备。若遇到兼容性问题，可通过反馈中心提交反馈。

2、新增 People 小组件（Experimental 频道）

新增 People 小组件，可从小部件面板快速访问常用联系人，整合支持的通讯应用中的相关联系人，方便快速继续对话。使用时可通过 Windows 键 + W 打开小部件面板，点击 + 号打开小部件选择器，添加 People 小组件后，点击对应联系人即可跳转至支持的通讯应用打开会话。前置要求：需先在 PC 上安装配置手机连接（Phone Link）、WhatsApp 或二者同时配置，才能在小组件中显示联系人。