IT之家 11 月 21 日消息，有零跑 A10 车主用户近日发布视频，反馈自己车辆的后备箱在装了几箱啤酒后被压穿底。随后，该事件引发网友热议。

IT之家注意到，针对网传情况，零跑汽车官方在昨晚 23:05 发布情况说明：

关于零跑 A10 后备厢储物盒的情况说明

近日，我们关注到网络上流传的零跑 A10 后备厢下层储物盒受损的相关视频。公司高度重视，第一时间联系用户并对车辆进行了检测。

经核实，本次受损部件为后备厢盖板下方的独立储物盒，系装载物品超过其设计承重上限所致，并非后备厢底板或整车承载结构受损。我们已与用户充分沟通并获得了用户的理解。

零跑 A10 采用双层后备厢布局：上层为主载物空间，满足日常大件及重物装载需求；盖板下方配备下沉式储物盒，定位干湿分离与轻量收纳。根据《用户手册》，该储物盒最大承重为 40kg。车辆日常装载重物、大件及高密度物品时，建议放置于上层主载物区。

这次事件也反映出我们在用车指引和场景化提示上仍有不足，后续我们将在新车交付、车机界面及官方平台发布的用车指引中进行优化。感谢媒体朋友、广大车主及社会各界的关注与监督，我们将持续为用户提供可靠的产品与贴心的服务。

零跑汽车

2026 年 11 月 20 日