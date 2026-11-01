IT之家 11 月 21 日消息，首款为 AI 而生的鸿蒙手机 —— 华为星芒 OSTA O1 Pro 已于昨日下午正式发布，叠加国补后 4999 元起。华为星芒品牌总经理刘赫开通微博，透露最受欢迎的 16G 版本已经在全平台售罄。

▲ IT之家开箱：华为全新子品牌星芒 OSTA O1 Pro 手机实拍

IT之家注意到，刘赫还在自己微博的评论区与网友展开了互动，并解答了不少消费者的疑惑。针对大家最关心的星芒 OSTA O1 Pro 首发新功能华为 Mate 系列能否 OTA 支持相关问题，刘赫的回复如下：

能不能反馈一下 Mate 也做一套新图标？

那我就... 不反馈给他们了 开玩笑的，但是我的 AI 屏和星芒⭐他们是没有滴

星芒默认图标啥时候上放给 Mate 系列？

不给

这意味着，华为星芒的开山之作 —— OSTA O1 Pro 的全新设计图标、AI 屏和小星芒为独占特性。而新图标有望后续开放给其他系列机型使用，但 AI 屏和小星芒暂时未有相关计划。

参考IT之家此前报道，华为 Mate 90 系列手机和华为 Pura X View 已推送鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.115 版本升级，带来了 AI 快捷栏。但 Mate 90 系列和 Pura X View 的 AI 快捷栏与星芒手机的功能有所差异，且在外观设计思路上也截然不同。

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