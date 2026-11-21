IT之家 11 月 21 日消息，OpenAI 今日宣布向 ChatGPT Plus 订阅用户开放 Spaces 协作空间功能。

该功能此前仅面向 Pro、Business 和 Enterprise 等付费方案用户提供，现在每月支付 20 美元（IT之家注：现汇率约合 133.8 元人民币）的 Plus 用户也可以创建自己的空间，与其他用户共同整理资料、协作处理文档和文件。

ChatGPT Spaces 最早于 2026 年 9 月的 OpenAI Dev Day 活动上推出，定位为多人协作工作空间。用户可以邀请同事或朋友加入，共享信息、文档及其他文件，并结合 ChatGPT 的相关功能开展写作、研究和项目管理工作。

用户可在 ChatGPT 左侧导航栏选择“Space”入口创建空间。该入口取代了原来的 Library（资料库）位置。点击或轻触加号后，可以选择现有模板，也可以上传 Pages 页面、Slides 幻灯片、电子表格、图片及网站链接。

OpenAI 介绍称，Pages 是专门为智能体协作设计的新型文档，适用于写作、可视化、研究和编程等工作。用户还可以将页面与已连接的工具关联，使内容根据外部工具中的信息自动更新。

Space 还支持多人协作，用户可以邀请其他人共同编辑项目，并与 ChatGPT 的 Scheduled Tasks（定时任务）功能配合使用。据 OpenAI 官方更新说明，用户还可以创建交互式页面和演示文稿，并邀请拥有 Space 使用权限的其他用户共同完善内容。

在使用场景方面，OpenAI 提到，用户可以为即将到访的朋友创建城市指南，后续不断添加新的地点，由 ChatGPT 负责整理；学生则可以利用 Space 制作包含 3D 可视化内容和自测题目的学习资料。

此次功能正在面向全球年满 18 周岁的 Plus 用户分批开放，并非所有账号都会立即获得入口。根据 OpenAI 官方帮助文档，共享页面和演示文稿需要获得相应访问权限，且使用者必须登录拥有 Space 权限的 Plus、Pro、Business 或 Enterprise 账号，免费用户无法打开共享内容，目前也不支持公开链接分享。

此外，Dot 智能体的使用权限仍存在套餐限制。OpenAI 已于 11 月 19 日开始向部分 Plus 用户测试 Dot 功能，但尚未全面开放。Engadget 报道称，Plus 用户目前尚不能普遍在 Space 中使用 Dot 智能体。

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