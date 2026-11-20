IT之家 11 月 20 日消息，彭博社马克 · 古尔曼（Mark Gurman）今日报道称，苹果正在开发自主 AI 智能体，计划让 AI 代替用户执行设备操控、应用操作、网页浏览和软件编程等任务，进一步进入由 OpenAI、Anthropic、Meta 等公司参与竞争的 AI 智能体市场。

古尔曼发现，苹果已经在官网发布招聘信息，其中一份职位招聘面向高级工程经理，岗位名称为“主动式智能体 AI”（Agentic AI - Proactive）。招聘信息称，苹果正在组建团队开发能够代表用户执行任务的 AI 助手，相关系统将具备编写代码、浏览网页、控制应用程序以及操作设备等能力。

苹果在招聘信息中描述了未来 AI 智能体的工作方式：用户可以让 AI 像熟练的人类操作者一样使用电脑，在浏览器、文档、终端、代码编辑器和各类服务之间切换，自主选择合适的工具完成任务。

该系统不仅能够执行单一指令，还可以规划并完成跨应用、浏览器、命令行和 API 的多步骤任务，同时协调多个专门负责不同工作的子智能体。苹果还特别强调隐私保护，称这类能够运行代码、使用用户凭据并代表用户采取行动的智能体，需要具备严格的权限管理、沙盒隔离和操作透明度。

不过，项目目前仍处于早期开发阶段，古尔曼称苹果曾考虑最早于 2027 年底推出相关服务，但这一时间安排尚未确定。苹果发言人没有回应彭博社的置评请求。

古尔曼表示，苹果新任 CEO 约翰 · 特努斯（John Ternus）一直在推动软件工程负责人克雷格 · 费德里吉（Craig Federighi）加快 AI 开发进度，并采取更加积极的策略。自主 AI 智能体被视为苹果推进这一战略的重要组成部分。

目前，AI 智能体市场已经出现多个竞争产品。Meta 的 Muse 近期凭借预订餐厅、安排旅行和生成新闻简报等能力吸引了大量用户；Anthropic 正在扩大自有智能体 Duet 的用户测试范围，OpenAI 也在持续扩展 Dots 的功能。谷歌本周则对旗下智能体进行调整，将其命名为 Tasks，并增加代表用户拨打电话等能力。

与此同时，OpenAI、Anthropic 和马斯克旗下 SpaceXSI 也分别布局了 Codex、Claude Code 和 Cursor 等开发者编程工具。古尔曼指出，AI 智能体已经在苹果 App Store 中占据重要位置，截至当地时间周四，Meta 的 Muse 长期位居免费应用排行榜第二名，仅次于 TikTok，ChatGPT 和 Claude 也进入免费应用前五名。

在推进自有智能体开发的同时，苹果也在调整 macOS 的第三方应用权限管理机制。即将推出的 macOS 27.3 测试版新增了针对第三方 AI 智能体的权限警告，要求用户在授予相关应用控制 Mac 的权限时重新确认。相关调整使 ChatGPT 用户启用第三方电脑操控工具所需的操作步骤从此前的 4 步增加到 14 步。一些 AI 公司和用户认为，这可能在保护系统安全之外，也会增加竞争对手接入 macOS 的难度。

苹果方面则将相关调整解释为加强用户数据保护。苹果此前已于 11 月 16 日公布 macOS 27.3 Beta 2 的权限调整计划，涉及设备控制、数据访问和完全磁盘访问权限，重点是提高权限管理的透明度，并提供更细致的访问控制选项。

除了独立 AI 智能体，苹果也在推进 Siri 与第三方应用的整合。即将推出的 iOS 27.3 将为开发者提供更深入的 Siri AI 集成能力，使语音助手能够调用外部应用完成任务，例如预订汽车或餐厅。

不过，现阶段 Siri 与第三方应用的整合仍不同于完整的自主 AI 智能体。后者能够在后台跨多个应用和服务自主规划、执行复杂任务，减少用户在执行过程中反复提供指令的需要。

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