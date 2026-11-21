IT之家 11 月 21 日消息，当地时间 11 月 20 日，OpenAI 发布 MedChemBench 基准，用于评估 AI 模型在药物化学研究中的推理能力，包括识别分子结构、解读实验结果、比较化合物及预测其性质等。OpenAI 表示，模型在重建分子结构和解释实验依据方面表现较强，但在化合物筛选和数值性质预测方面仍有明显提升空间。

IT之家从官方介绍获悉，该基准包含 99 道题目，取自 117 篇论文与专利，涉及 761 个不同分子结构。多数题目向模型提供研究进行到某一节点时的上下文，包括生物靶点、研究人员的目标、此前研究过的化合物与部分实验结果。

官方将评测分为四个部分，IT之家附具体内容如下：

分子结构：依据题目给出的结构图与化学基团组装分子，考察原子连接与立体化学是否正确；

科学解释：解释需由给定证据支撑，例如为何在若干化合物中选择某一个；

排序与选择：化合物排序与最终选择是否符合题目要求；

性质预测：与原始材料给出的数值、类别是否一致，涵盖实测与计算得到的分子性质。

据官方公布信息，在 xhigh 推理档下，GPT-6.2 Astra 获得 84.5% 的可用分数，GPT-6 Astra 为 83.3%，GPT-6.1 Sol 为 82.0%，GPT-5.6 Sol 为 58.2%。官方称，提高推理档位可带来分数提升，但模型之间的差距依然明显。

分项表现上，Astra 在 xhigh 档的分子结构部分拿到 95.4% 的可用分数，而在化合物选择与数值性质预测两项上仅获约一半分数。

官方举例称，一道题目要求模型以给定中心结构与两个侧基组装分子，并保留一个 18 原子环。

在 11 个模型共用的 xhigh 档下，GPT-6 Astra 的十次回答全部正确；GPT-5.6 Sol 与 GPT-5.6 Luna 十次全部出错，前者组装出的环只有 15 个原子，后者把分子拆成两个互不相连的片段。

另一道题取材于 PRMT5 抑制剂研究，PRMT5 是肿瘤药物研发中受到关注的蛋白。模型需要预测三种相关化合物在细胞内阻断 PRMT5 的强度、穿过细胞屏障的难易，以及在实验室检测中被肝酶降解的速度。

官方在题目中隐去的后续实验显示存在取舍：化合物 23 在更低浓度下即可在细胞内阻断 PRMT5，化合物 24 更易穿过细胞屏障，在肝酶检测中的降解速度也更慢。

官方表示，这些结果并不能确定模型是否能够发现新药或改善实验室决策。不能排除之前接触过已发表资料的可能性，每一次回应都是一次没有工具、没有反馈或新实验的尝试。虽然基准测试基于历史证据而非真实药物发现，其结果有助于识别模型在哪些方面进展，哪些仍面临挑战。团队相信 MedChemBench 将支持持续的进步，并期待随着模型的进步与应用领域分享最新进展。