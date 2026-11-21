IT之家 11 月 21 日消息，Reddit 用户 @xw1y 昨日发帖称，自己送修的一张 NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 显卡，疑似在欧洲零售商 Proshop 的维修合作方手中被销毁或丢弃。

据该用户披露，这张 RTX 5090 Founders Edition 32GB 于 2025 年 2 月以为 2,369 欧元（IT之家注：现汇率约合 17,394 元人民币）的价格购入。

2026 年 9 月，这张显卡开始出现频率下降、功耗读数异常等问题，但送修前仍然能够正常使用。当月，他将这张 RTX 5090 FE 送到了 Proshop 进行维修或更换。

11 月 6 日，该用户书面告知 Proshop 须保留显卡，不要丢弃，且禁止在未征得他书面同意的情况下进行任何不可逆的操作。

11 月 16 日，Proshop 打电话表示可以退货或退款。然后 11 月 20 日，其女朋友接到电话说 Proshop 的售后服务合作商已经毁掉或丢弃了这张显卡，而 Proshop 还没有书面确认这一点。

根据用户公开的邮件记录，Proshop 于 9 月 23 日收到显卡，并在 10 月 9 日将其转交给外部维修工作室。

经过数周等待，Proshop 于 11 月 6 日告知用户，这款显卡已经无法维修或更换，因此可能退还原始购买款项。

用户当天通过邮件明确拒绝了退款方案，要求商家保留显卡及全部组件，同时强调在没有获得其书面许可之前，不得进行任何不可逆操作。他还要求商家提供外部维修工作室的检测结果和故障报告，但始终没有得到明确答复。

11 月 16 日，Proshop 据称通过电话向用户提供了两个选择：归还原来的显卡，或者退还购买款项。然而，11 月 19 日，用户的女友再次致电商家时，却被告知外部维修合作方已经将显卡销毁或丢弃。据用户转述，接听电话的工作人员也承认这种情况本不应该发生。

截至目前，Proshop 尚未通过书面渠道确认显卡已经被销毁或丢弃。该用户表示，商家 11 月 19 日发送的邮件仅提供了荷兰电商行业协会 Thuiswinkel 的投诉处理流程链接，并索要退款所需的收款信息，没有解释显卡目前的下落，也没有提供他索要的检测报告。

除此之外，退款金额则成为另一项争议焦点。Proshop 提议退款 2,369 欧元（现汇率约合 17,394 元人民币），即显卡 2025 年 2 月的原始购买价格。相比之下，目前部分 RTX 5090 Founders Edition 的市场挂牌价格已经接近 7,000 欧元（现汇率约合 51,396 元人民币）。

根据欧盟《商品销售指令》（EU 2019/771），消费者购买的商品出现不符合约定的情况时，通常有权要求商家免费维修或更换。如果维修和更换无法实现，或者会给商家带来不成比例的成本，才可以在符合法定条件的情况下采用退款等方式弥补。维修和更换是否构成不成比例的成本，需要结合商品价值、缺陷严重程度及其他具体情况判断。

此外，Reddit 上的讨论还集中在显卡为何会被直接销毁的问题。有网友指出，即使显卡 PCB 出现损坏，GPU 核心和 GDDR7 显存等组件理论上仍可能具有回收利用价值，可以尝试移植到兼容的替换电路板上。不过，这类维修能否实施，仍取决于具体损坏情况。

也有网友猜测，维修方可能保留了显卡上的部分高价值元件，但目前没有证据能够证实这一说法。用户则表示，自己在寄出显卡之前拍摄了照片，并保留了购买发票、邮件往来等材料，已经向 Thuiswinkel 提交投诉，后续还计划采取法律行动。

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