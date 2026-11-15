美国电商平台新蛋补货 RTX 5090 显卡：起售价 6599 美元，是官方建议零售价的三倍多

IT之家 11 月 15 日消息，据科技媒体 TechPower Up 今天报道，美国电商平台 Newegg（新蛋）近期补充了 GeForce RTX 5090 显卡库存。但在自营渠道中，售价最低的技嘉 AORUS RTX 5090 Xtreme Waterforce 要价 6,599 美元（现汇率约合 44,145 元人民币），相比 1,999 美元（现汇率约合 13,373 元人民币）MSRP 高了 3.3 倍。

此次补货的 RTX 5090 有华硕、技嘉和微星等品牌的少数商品。所有商品均为新蛋自营，非第三方商家。其中技嘉 AORUS Master ICE 售价 6,759.99 美元（现汇率约合 45,222 元人民币）；微星 Gaming Trio OC、Ventus 3X OC 和 Suprim Liquid SOC 均售价 6,999.99 美元（IT之家注：现汇率约合 46,828 元人民币）。

同时，华硕 ROG Astral RTX 5090 OC 此前也曾以 6,249.99 美元（现汇率约合 41,810 元人民币）的价格上架，但迅速售罄。该显卡目前在平台的标价达到 9,490 美元（现汇率约合 63,485 元人民币）。

自 10 月初以来，RTX 5090 的供应一直十分紧张。当时有爆料人士称，英伟达已经停止向 RTX 5090 分配 GB202 芯片，转而将其用于 RTX PRO 工作站显卡。不久之后，Micro Center 也将 RTX 5090 从产品目录中移除。

英伟达否认了 RTX 5090 的停产传闻，但承认目前供应受限。之后有一家未具名的显卡合作伙伴表示，目前无法再像以前那样同时订购 GB202 芯片和 GDDR7 显存，也无法像过去一样提交延期交货订单。