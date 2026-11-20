IT之家 11 月 20 日消息，本月召开的 Ignite 2026 活动中，微软宣布携手英伟达加速本地 AI 体验落地，让 AI 从“必须联网才能用”的云端服务，逐步走向“能在自己电脑上运行”的本地体验。

根据双方公布的合作愿景，搭载英伟达 RTX Spark 的 Windows PC 能运行本地大语言模型能力，让用户不必完全依赖网络，就能在电脑上直接使用 AI 助手、生成内容或处理文档。

本次双方合作为 GPU 加速的 Windows 365 云 PC，引入低延迟图形传输能力 Direct Stream，最多支持两路 60 帧 4K 画面，公开预览预计于 2027 年初推出。该功能可以把云端 Windows 电脑中由 GPU 渲染的画面，更高效、更流畅地传输到用户的本地设备，目标是让远程办公、设计、开发、虚拟桌面等场景更接近“本地电脑”的体验。

传统云 PC 通常把整块屏幕画面压缩后通过网络传回用户设备，网络波动时容易出现卡顿、延迟或画质下降。Direct Stream 的重点在于优化这一传输链路，让云端 GPU 渲染的图形内容能以更低延迟、更高帧率送达用户屏幕。

在任务体验方面，本地电脑承担响应更快、隐私更可控的日常 AI 应用，而对于复杂、消耗算力的任务，微软通过紧密连接英伟达的芯片、模型，以及微软的 Azure 云、Windows 系统，从而提供更卓越的云端 AI 响应。

英伟达还发布了 Nemotron 3.5 系列模型，分为不同使用场景：Super 适合需要连续思考、执行复杂任务的智能体；Lightning 强调快速响应和工具调用；另有面向检索、文档解析和内容安全的配套模型。

在“边缘 AI”落地方面，Azure Local 将支持英伟达 RTX PRO 6000 Blackwell GPU，并扩展至 Jetson Thor、Jetson Orin 等边缘设备，可用于机器视觉、机器人和自主运营。这意味着工厂摄像头、仓储机器人、工业设备，未来都可能直接在本地完成 AI 判断。

在企业 AI 方面，微软 Foundry 新增对英伟达开放模型及定制能力的支持。开发者可通过无服务器“Programmed Training”服务控制后训练流程，并借助 Foundry Managed Compute 部署自定义模型权重。

安永（EY）已使用该方案微调英伟达 Nemotron 开放模型，用于企业采购记录分类，评估数据集准确率提升 55%，成本较专有前沿模型降低至 15 分之一。