IT之家 11 月 21 日消息，华为全新子品牌星芒于 11 月 20 日发布首款机型 OSTA O1 Pro，12GB+256GB 版本首发价 5499 元，顶配 16GB+1TB 首发 8799 元。

这一定价与外界此前对子品牌“主打性价比”的预期形成落差。对此，星芒品牌总经理刘赫在微博评论区密集回应了网友质疑。

首先，争议的焦点之一，是 O1 Pro 与华为 Pura X View 的价差。两者同为麒麟 9030S 平台、6.39 英寸 1.5K 阔直屏，O1 Pro 砍掉了超广角镜头，起售价仅比 Pura X View 低 500 元。

有网友直言“再便宜 500 销量翻三倍”，刘赫的回应是：“我宁愿先把产品做好一点…… 便宜未必是创新的方向。O1 Pro 是尝试新技术，在 AI 带来新体验。”他将“星芒要便宜还是星芒要创新”概括为一道选择题，并强调“我们选择创新优先”。

不过，O1 Pro 并非 Pura X View 的单纯减配版。其 16GB 运行内存是 Pura X View 全系 12GB 所不具备的选项，刘赫也将大内存视为“明显的性能提升”，并称 16GB 版本开售当天全平台售罄。

此外，OSTA 的 AI 屏、小星芒等交互设计为星芒独占，刘赫明确表示后续不会开放给 Mate 或 Pura 系列。

面对“AI 对年轻人不是高频场景”“父母用豆包但嫌贵”等用户反馈，刘赫的回应是将 AI 定位为“伴随态、有记忆、可执行日常任务”的长期趋势，并举例“手机上布置任务、PC 上执行、手表提醒、平板展示”的跨端场景。

刘赫还将星芒的角色比作“独立营、侦察连”：“大面积占领阵地那必然是主力部队的任务，我是开视野，探方向。”他确认星芒后续将扩展至全场景品类，“手机只是开始。”

部分线下门店已有 O1 Pro 销售，但刘赫承认“货备少了”。对于有用户称星芒发布“反向推了一把 Pura X View 销量”，刘赫表示“两个产品不同选择”。

IT之家此前报道，华为星芒 OSTA O1 Pro 搭载麒麟 9030S 芯片，6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏，峰值亮度 6500 尼特，7000mAh 电池支持 66W 有线与 50W 无线充电。

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