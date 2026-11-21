IT之家 11 月 21 日消息，11 月 21 日凌晨，腾讯首席 AI 科学家、混元大模型负责人姚顺雨和团队成员，在 Reddit 进行了一场持续 120 分钟的 AMA，回答全球开发者关于混元的“任何问题”。

问答环节，有人询问：字节跳动、Kimi 等似乎都在往 3 万亿、甚至 5 万亿参数的超大模型推进，而你们还在 7000 亿。为什么？你们怎么看参数量对模型能力的实际影响？这方面有什么计划？

混元团队回应：“Hy3 和 Hy4 已经表明，做得扎实的小模型也能超过更大的模型。它们的成本也更低，而且在这个过程中，你能学到更多、收获更多。”

不过，混元团队也表示，Hy4 仍有很大的改进空间，尤其是通过后训练。“我们正投入大量精力进行大规模强化学习，同时继续改善用户体验和模型安全。我们还计划训练更大规模的模型。”

对于是否有可能推出 240 亿到 310 亿参数的稠密模型？该团队表示：“有可能，我们正在考虑。”

对于是否会发布对标 Qwen 27B 稠密模型的小模型？发布 100B 以下、专门做编程的模型吗？该团队表示：“第一个，有可能。第二个，大概不会。”

IT之家注：姚顺雨本科毕业于清华大学姚班，获普林斯顿大学计算机科学博士学位，2024 年加入 OpenAI 并参与智能体产品 operator 与 deep research 开发。其研究聚焦语言智能体与现实世界交互，提出 ReAct 方法首创“推理 — 行动”结合的智能体范式，被学术界与工业界广泛采纳。

2025 年 12 月，腾讯升级大模型研发架构，新成立 AI Infra 部、AI Data 部、数据计算平台部，全面强化其大模型的研发体系与核心能力。姚顺雨出任“CEO / 总裁办公室”首席 AI 科学家，向腾讯总裁刘炽平汇报；同时兼任 AI Infra 部、大语言模型部负责人，向技术工程事业群总裁卢山汇报。

今年 7 月，腾讯宣布混元多模态模型部门与大语言模型部门合并，成立基础模型部，统一由姚顺雨管理，以进一步提升模型研发和协同效率，探索全模态模型的智能上限。