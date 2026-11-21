IT之家 11 月 21 日消息，智元创新（AGIBOT）与蓝思科技达成战略合作，于手机测试产线部署智元精灵 G2 机器人，数十台机器人同时进行测试工位自动上下料、测试设备交互等工作。

据介绍，精灵 G2 可实现手机产品全自动转运、智能分拨与高效上下料。对比传统自动化设备，精灵 G2 通用本体可兼容多条作业产线，大幅降低产线改造成本。同时，精灵 G2 支持全天候不间断作业，可承接重复性工序，有效缓解用工压力，为 3C 精密制造带来降本、提效、提质的综合价值。

官方表示，本次工业部署态落地聚焦手机 MMI、ANT、CAM、CAMCV 等测试，这类岗位具备操作重复性高、机型迭代快等特征，完整跑通工艺适配、产线联调、交付落地全链路，沉淀标准化交付流程与项目实施体系，具备极强的 1-N 规模化复制潜力。

据IT之家此前报道，去年 10 月，智元发布工业级交互式具身作业机器人智元精灵 G2，搭载英伟达 Jetson Thor 芯片，配备高精度力控双臂，拥有 19 自由度的灵巧手和 3D 触觉感知，5 自由度腰腿搭配全向底盘，引入真机 RL 工具链。

今年 6 月 23 日至 28 日，智元精灵 G2 机器人在龙旗科技南昌工厂产线开启“平板量产质检工段全覆盖”真实产线直播，机器人作业成功率 99.99%。