IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 NeoWin 今天（11 月 21 日）刊发来自微软 AI 和智能体产品总监霍华德 · 克劳（Howard Crow），回应旗下任务管理应用 Microsoft To Do 停运事件。

IT之家曾于 11 月 19 日报道，微软官网发布公告，Microsoft To Do 将于 2027 年 6 月 30 日停用，包括网页版、Windows、Mac、iOS 和安卓客户端。

在接替方案上，微软推荐企业和教育用户迁移到 Microsoft Planner；但对于个人微软账户、Microsoft 365 个人版和家庭版订阅者的用户，则需要自行选择新的待办事项工具。

在最新声明中，微软表示将会提供更多支持和指导，帮助 Microsoft To Do 现有用户迁移，相关声明内容如下：

我们将打通 Microsoft 365 全平台的任务管理能力，助力用户高效处理个人待办与团队计划。 伴随本次架构整合，Microsoft To Do 应用将于 2027 年 6 月 30 日下线，工作与学业场景下的任务功能统一迁移至 Microsoft Planner。此外 Outlook、Teams 等 Microsoft 365 生态内现有集成通道，也将同步改造适配 Planner。 我们深知这项调整对不同用户的影响各不相同，尤其涉及个人微软账号使用者，我们会全力协助大家做好迁移准备。下线前，用户可导出全部 To Do 数据；我们后续也会发布详尽指引，支撑本次平稳过渡。

由于微软没有提供直接的迁移途径，其他第三方任务管理服务迅速抓住机会，其中 Todoist 已上线专门的 Microsoft To Do 导入器：用户登录或注册 Todoist、授权只读访问 Microsoft 账户后，可选择待办清单并一键导入，完成后还会收到邮件通知。

另一款竞品名为 Superlist，由 Wunderlist 创始人 Christian Reber 创立。它提供与 Microsoft To Do 的双向同步功能，可同步清单名称、任务名称、截止日期和完成状态，让用户能在 To Do 关闭前逐步过渡。

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