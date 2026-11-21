IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（11 月 20 日）发布博文，报道称在 Ignite 2026 活动中，微软展示 Copilot“本地文件操作”功能，在征得用户授权后可以查找、分类、移动或重命名本地文件。

IT之家附上相关视频如下：

微软表示该功能可以减少手动翻找和归类的麻烦，用户主动启用并授权后，即可用日常语言要求 AI 查找、移动文件、创建文件和文件夹，还能根据文件内容批量重命名。

在本次演示中，微软为了便于和团队成员分享内容，要求将“下载”文件夹里的分析师报告整理到 OneDrive。微软 Copilot 请求权限后，扫描相关目录，在 OneDrive 中创建“Analyst Reports”文件夹，随后逐一移入 8 份 PDF，并列出移动记录，提供撤销按钮。

报道指出，演示中的 8 份文件，其名称均未直接出现“分析师报告”字样，Copilot 通过读取内容识别出符合要求的资料。用户因此不必记住准确文件名，只需描述要找什么，再由 AI 完成筛选与整理。

在权限边界方面，演示中的授权界面提供“暂不允许”和“仅本次会话允许”两个选项，没有“始终允许”，且访问范围限于当前对话及相关目录，无法一次授权便能读取整台电脑。