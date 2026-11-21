IT之家 11 月 21 日消息，安全研究者 Abdelhamid Naceri（网名 MSNightmare）今天（11 月 21 日）公开披露 FastUnlock 零日漏洞，称可绕过 Windows 11 系统锁屏界面，并在特定条件下访问已启用 BitLocker 加密的设备。

FastUnlock 漏洞主要利用 Windows 11 系统内置的讲述人（Narrator）屏幕阅读功能，在锁屏状态下绕过登录界面，并在锁屏账户 WsiAccount 的上下文中执行代码，从而威胁开启 BitLocker 磁盘加密的设备安全。IT之家附上演示视频如下：

根据该研究员在 GitHub 上发布的说明，攻击者需要先物理接触目标电脑，且设备上至少有一个账户关联在线微软账户。

在帖子演示流程中，攻击从登录页面的“忘记 PIN 码”或密码重置入口切入，通过 Win+U 启用讲述人，再借助隐藏的后台窗口和组合键导航进入设置界面。讲述人会聚焦到一个不可见的后台窗口，攻击者用 Caps Lock 加方向键、Enter、空格等组合操作该 UI。

在进入该界面后，攻击者可在名为 WsiAccount 的锁屏账户上下文中执行代码，例如通过“蓝牙与设备 — 自动播放 — 可移动驱动器 — 打开文件夹以查看文件”的路径访问 U 盘并运行其中的程序。插入 U 盘后，让资源管理器定位并运行 U 盘中的可执行文件，从而在 WsiAccount 上下文获得代码执行。

研究者声称，在安装了 2026 年 11 月安全更新的 Windows 11 26H2 设备上，从发现漏洞到攻破一台启用 BitLocker 的机器仅耗时约 5 分钟，并称该方法在多台测试设备上均能复现。