IT之家 11 月 21 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 21 日）发布博文，报道称在 11 月可选更新 KB5132057 中，微软邀请部分 Windows 11 用户体验原生重构的 Windows Search 搜索体验。

Windows 11 26H2 中基于 WinUI 的全新搜索功能。

底层架构方面，新版 Windows Search 搜索摆脱旧版对 WebView2 网页组件的依赖，采用 WinUI 3 原生 UI 框架打造。WinUI 3 属于 Windows App SDK，使用基于 XAML 的界面模型，支持 C++ 和 C# 开发。该框架提供原生控件、布局、输入处理以及现代 Windows 风格的视觉效果。

新版 Windows 11 搜索不包含任何 WebView2 元素。

尽管任务栏位于右侧，Windows 11 搜索窗口仍会显示在底部中央。

在资源占用方面，由于原先由网页运行环境承担的界面工作，现在交给原生 UI 框架处理，从而减少与网页容器相关的资源和初始化开销。IT之家附上相关视频如下：

微软官方表示具体取决于使用场景，新版搜索的内存占用约降低 15%~20%。而根据该媒体实测，新版 Windows Search 打开速度更快，而且相比较旧版，还减轻了输入时的轻微迟滞。

Windows 11 新搜索的启动动画。

界面上，微软 Windows 11 新版搜索取消了常驻的大面积右侧预览区，改用紧凑的单列结果，搜索框位于底部，窗口大小随结果数量调整。

在旧版搜索框中搜索文件会浪费大量空间。

旧版搜索应用会遵循任务栏位置。

在功能方面，新版搜索还具备“动手”能力，用户不仅能查找应用和文件，还能直接在搜索结果中调节亮度、切换深色模式、开启蓝牙或静音，减少进入设置页面的步骤。

推送方面，微软目前尚未向所有 Windows 11 用户开放该功能，不过安装 KB5132057 可选更新后，Windows 11 用户可以借助 ViveTool 工具启用。

1.确保 Windows 11 系统版本号不低于 26200.10075 或 26300.10075 版本。

2. 从 GitHub 页面下载 ViveTool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.4）。

3. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符。

4. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.4”

5. 然后输入相关命令，按下回车键。

vivetool /enable /id:61161304

继续输入以下命令，第一个 ID 用于启用 11 月更新的功能包，第二个 ID 用于启用新的 Windows 搜索：

vivetool /enable /id:58381341

6. 重启设备。

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