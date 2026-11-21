IT之家 11 月 21 日消息，据《韩国先驱报》报道，韩国教育部在 2027 学年度大学修学能力考试（韩国高考）中，首次利用紧急灾难通知“0 级短信”协助打击考试作弊行为，以此成功抓获 54 名违规考生。连同其他检查手段在内，累计有 111 名考生被查出携带违禁设备。

根据韩国媒体报道，考试当天上午 8 时 30 分，也就是正式开考前 10 分钟，第一轮紧急警报响起，共有 31 名考生因携带未经允许的电子设备被查出，相关考生成绩随即被判无效。当天下午 2 时 21 分和 2 时 57 分，第二轮和第三轮警报又分别发现了违规考生，使通过警报系统查出的违规人数达到 54 人。

后续，警方和考务人员又通过金属探测器、Wi-Fi 信号检测以及人工搜查等手段，发现 52 名违规考生，还有 5 人被当场发现正在使用违禁设备，累计共有 111 名考生被抓。

与此同时，韩国近期还发生了一起与 AI 辅助作弊争议相关的事件。一名曾在韩国法学院入学考试中取得满分的考生李镇宇（Lee Jin-woo），于高考当天被发现死于一家汽车旅馆。

今年 7 月，李镇宇在韩国法学教育资格考试（LEET）中取得满分，据报道，他是“该考试历史上首位取得这一成绩的考生”。几个月后，他还出版了一本介绍个人学习方法的书籍，分享自己在生活习惯、锻炼、饮食以及减少智能手机使用等方面的调整经验。然而在税务师考试作弊事件曝光后，网络上开始有人质疑李镇宇此前取得的 LEET 满分是否涉及 AI 辅助作弊。

原本，李镇宇计划于韩国高考当天接受采访，以证明自己的学术能力，但他最终没有现身。当天，警方正在调查针对他的法律控告，同时也接到其失踪报告。随后，警方于下午 1 时 12 分在一家汽车旅馆内发现其遗体，初步确认死因为心脏骤停。现场还留有一张字条，内容称其“身心俱疲”，但没有提及作弊指控等相关内容。

目前，韩国针对 AI 辅助考试作弊的讨论仍在持续，此次高考大规模启用紧急灾难通知“0 级短信”，也反映出当地考试机构正在加强对微型摄像头、智能手机及其他电子设备的防范。