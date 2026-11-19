IT之家 11 月 19 日消息，据韩联社报道，当地时间 11 月 19 日上午 8 时 30 分，韩国 2027 学年度大学修学能力考试（韩国高考）开考前，全国手机同时收到紧急灾难通知短信，警报以最大音量鸣响 10.5 秒。

据韩国教育部与行政安全部介绍，此次短信内容为“2027 学年度大学修学能力考试即将开始，请协助公平的考试运营。[教育部]”，音量至少为 40 分贝。报道称，这是韩国首次为防范考试作弊而发送危急灾难短信。

报道提到，此举针对近期利用 AI 作弊的担忧上升，目的是找出私自带入考场或未上交手机的学生。紧急灾难通知短信与安全提示短信不同，用户无法拒收，只要手机处于开机状态，警报就会响起。

韩国政府原计划仅在考前发送一次，但因担心考生在短信发送前关机、之后再开机用于作弊，决定在考试期间不定期追加发送。追加短信的内容为“这是防止修能考试作弊的短信，请国民不要惊慌，维持日常生活。[教育部]”。

IT之家注意到，韩国总统李在明 11 月 17 日在修能紧急检查会议上，指示有关部门研究在考试中随时发送灾难短信的方案。

由于短信会发送至全国民众的手机，报道也提到，市民可能被突然响起的警报声惊到，或误认为发生真实灾害。韩国政府事先已通过电视字幕播报与安全提示短信，告知了此次危急灾难短信的发送计划。

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