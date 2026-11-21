IT之家 11 月 21 日消息，在 20 日晚间的零跑 2026 年第三季度业绩电话会上，零跑汽车 CFO 李腾飞披露，2027 年是零跑的产品大年，D 系列与 C 系列都会有重磅产品推出，B 系列与 A 系列也会有大改款的产品推出，零跑世界模型将在全系产品和大家见面。

李腾飞表示：“我们的世界模型会给大家带来足够的惊喜，无论什么价位段的产品，都能享受到这个价位段最顶级的智驾体验。”

在谈到今年 Q3 毛利率环比变动的原因时，李腾飞称主要受三方面影响：产品组合、原材料价格上涨、海运成本上涨。

销量构成上，A 系列占比增加，B、C、D 占比相对下降。然而，A 系列的毛利相比于其他三个系列，绝对值是偏低的。不仅如此，面向欧洲、南美的长距离航线海运费大幅度上涨。

据IT之家此前报道，零跑汽车 2026 年第三财季营业收入达 317 亿元、同比增长 63%、环比增长 16.2%，主要受益于整车及备件交付量增加，带动整车相关服务收入同步增长。权益持有人应占利润为 4000 万元，盈利同比、环比均明显回落，主要受原材料成本上涨、整车产品组合变动导致单车收益能力下降，以及费用开支增加、其他收益下降影响。