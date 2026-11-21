IT之家 11 月 21 日消息，据外媒 TweakTown 报道，一名 Debian 维护者 Aryan Karamtoth 组建了名为“Debian 游戏硬件团队”（Debian Gaming Hardware Team）的新团队，相应团队旨在改善 Debian 对新款游戏硬件的支持。

Karamtoth 表示，新团队将负责在 Debian 上测试各种游戏硬件、模拟器软件，同时探索为游戏掌机 / 游戏主机引入 Debian Linux 可能性，还将推出专门面向系统集成商和硬件爱好者的 Debian 版本，用户完成操作系统安装后便能轻松开启游戏模式，无须再花费时间逐一安装所需组件。

目前，Debian 在游戏支持方面仍存在一定局限。与专门面向游戏玩家的 Linux 发行版不同，Debian 的设计目标是提供稳定、可靠的操作系统，满足关键业务等场景的长期运行需求。因此，Debian 通常每两年发布一次主要版本，对最新处理器、显卡及其他硬件的支持也难以及时跟进。

如果 Karamtoth 及其团队能够逐步落实上述计划，Debian 有望进一步完善游戏相关功能，并成为基于 Fedora 和 Arch Linux 构建的游戏发行版的替代选择。