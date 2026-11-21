IT之家 11 月 21 日消息，博主 @数码闲聊站 今天（21 日）下午爆料称，当下手机市场“阔形态”升级势不可挡：除了华为，其他家也考虑在正代旗舰线加入阔形态，与常规直板机双线并行。

@数码闲聊站 在回复网友评论时还透露，安卓阵营中，阔直板与常规直板双线并行，且常规直板机定位高于阔直板；“真小屏手机”今后将会越来越少。

综合IT之家此前报道，本月早些时候的消息称，华为 Pura X View 阔直板手机上市 66 天，激活销量已突破 100 万台。

此外，预计属于 OPPO 的阔折也已经蓄势待发，搭载 2nm 骁龙 AI 旗舰芯，采用宽屏无感折痕设计，后置 2 亿云台影像；阔直板手机加速推进中，搭载天玑 9 旗舰芯，配备 16:9 窄边框定制屏，后置 2 亿大底影像。

同样在本月上旬，安卓阵营首款阔直板手机酷派 COOL X Wide 正式开售，售价区间 999-1399 元，搭载联发科曦力 G99 芯片，配备 6.38 英寸 720p 90Hz 屏幕，后置 5000 万像素主摄，提供鎏白、岩黑、嫣红三色可选。