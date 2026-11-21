IT之家 11 月 21 日消息，中国通号今日宣布，中国通号所属低空公司自主研发的 4.9GHz 无蜂窝移动通信基站，正式取得工业和信息化部颁发的电信设备进网许可证，成为国内首款获证的 4.9GHz 无蜂窝移动通信基站。

IT之家注：中国铁路通信信号股份有限公司（简称中国通号，CRSC）成立于 2010 年，是国务院国资委监管的中央企业，总部位于北京，主营业务为轨道交通控制系统相关业务。

据介绍，移动通信通常采用蜂窝模式，各基站分别划定信号覆盖范围，如同蜂巢般拼接成整张网络。蜂窝网络彼此独立，覆盖范围交界处的信号衰减较快，用户跨小区移动时容易出现切换卡顿，多基站之间资源难以统一调度协同。工业作业、低空飞行、应急救援等场景对网络连续性和稳定性要求高，无蜂窝技术的出现极大满足了信息互联需求。

官方表示，该基站采用面向 6G 演进的无蜂窝架构，秉承“以用户为中心”的组网逻辑，通过高速互联组成协同整体，对信号进行联合收发与统一处理，让区域内的接入点不再各自为战，用户移动至何处，就近的多个接入点即联合服务至何处，网络资源随之动态跟随。

更改架构后，从根源上破解了蜂窝网络边缘性能偏弱、资源协同不足、切换开销较大等行业长期痛点，为下一代移动通信网络的演进提供了新的技术路径。

在连续覆盖方面 ，单终端不再依赖单一基站，而由周边一组接入点联合覆盖，信号分布更趋均匀、衔接更为顺滑，可在地形复杂的山区、建筑遮挡的城区，以及长距离延伸的作业线路实现均匀连续的无线覆盖。

在集群接入方面 ，当成批终端同时发起接入请求时，多接入点自动分流承接，盘活整个区域的无线接入资源，避免单点基站负载过载，可适配无人机集群作业、多支救援队伍联动等高并发场景，稳定支撑多终端同时接入与业务并行传输。

在高可靠通信方面，终端移动过程中无需频繁切换不同网络，大幅降低蜂窝网络频繁切换产生的信令开销与业务中断风险，在高速移动设备、跨区域连续作业等场景，始终保持连接稳定，确保业务全程在线。

目前，基站已在低空经济、应急减灾两大领域落地应用：