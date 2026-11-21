IT之家 11 月 21 日消息，11 月 20 日，国家电网有限公司自主研制的世界首套 35 千伏 / 30 兆伏安 IGBT 串联型静止全功率发生器（SPG），经过短路试验后 168 小时试运行，在陕西延安 330 千伏方河变电站正式投运。这标志着我国在大电网稳定支撑技术与高端电力电子装备自主研制领域取得重要突破。

此次投运的静止全功率发生器，正常运行时参与电网电压调节，故障时迅速响应，提供动态无功和短路容量支撑，增强电网抵御扰动的能力，提升大电网安全稳定运行水平，保障新能源富集地区风光发电安全稳定送出，促进清洁能源消纳。

IT之家获悉，装备投运后，延安北部地区新能源功率可提升 5 万千瓦，供区每年可新增新能源上网电量约 6000 万千瓦时，相当于 2 万户家庭一年的日常用电需求。

据介绍，静止全功率发生器采用“储能隔离接入 +IGBT 串联换流阀高压直挂”的“交-直流”解耦两级拓扑，依托我国首创的电压矢量重塑控制技术，能在故障期间实现可控电流输出和高倍率电流输出，灵活适应受扰各阶段对短路电流抑制与电压强效支撑的差异化需求。

在方河变电站，该装备经受住了不同控制模式下 110 千伏侧单相、35 千伏侧出口三相人工短路的严酷试验检验，展现出暂态、动态、稳态多时间尺度下的快速响应能力，当电网发生剧烈扰动时做到了自身安全“扛得住”、电压矢量“控得准”、系统强度“撑得牢”，既能毫秒级应对突发电网故障，又能长效支撑电网稳定运行，推动电网控制从“被动应对”转向“主动防御”，兼具支撑性能优异、控制灵活、可靠性高、占地小等优势。

该装备入选 2026 年第六批国家能源领域首台（套）重大技术装备，将在保障送端电网安全稳定方面发挥更大作用。