IT之家 11 月 21 日消息，育碧宣布旗下《雷曼：传奇再叙》现已通过 Steam Deck 兼容性认证，本作预计于 12 月 3 日正式发售。

公开信息显示，本作是经典横版平台动作游戏《雷曼：传奇》的重制版，游戏在保留原作核心玩法与关卡设计的基础上，对画面表现和内容进行升级，支持 4K 超清画质，新增收藏品与限定奖励，以带来更适合现代平台的游玩体验。

IT之家附本作 PC 版配置要求如下：