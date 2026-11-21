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IT之家 11 月 21 日消息，育碧宣布旗下《雷曼：传奇再叙》现已通过 Steam Deck 兼容性认证，本作预计于 12 月 3 日正式发售。
公开信息显示，本作是经典横版平台动作游戏《雷曼：传奇》的重制版，游戏在保留原作核心玩法与关卡设计的基础上，对画面表现和内容进行升级，支持 4K 超清画质，新增收藏品与限定奖励，以带来更适合现代平台的游玩体验。
IT之家附本作 PC 版配置要求如下：
|项目
|最低
|推荐
|2K
|4K
|特效设定
|1080P，60FPS
|1080P，60FPS
|2K，60FPS
|4K，60FPS
|CPU
英特尔酷睿 i3-8100
AMD 锐龙 3 3100
英特尔酷睿 i5-8400
AMD 锐龙 5 3600
英特尔酷睿 i5-8400
AMD 锐龙 5 3600
英特尔酷睿 i5-9400
AMD 锐龙 5 3600
|GPU
英伟达 GTX 1660（6GB）
AMD Radeon RX 5500 XT（4GB）
英特尔 Arc A580（8GB）
英伟达 RTX 3070（8GB）
AMD Radeon RX 5700（8GB）
英特尔 Arc A750（8GB）
英伟达 RTX 3070（8GB）
AMD Radeon RX 6750 XT（12GB）
英特尔 Arc B580（12GB）
英伟达 RTX 4080（16GB）
AMD Radeon RX 7900 XTX（24GB）
|内存
|8GB（双通道）
|16GB（双通道）
|系统
|Windows 10（64 位）
|Windows 11（64 位）
|存储空间
|33GB