IT之家 11 月 20 日消息，VideoGamesChronicle 今日报道称，育碧成立了一家专注于游戏 AI 技术的新子公司 Motherbrain，负责研发用于游戏玩法创新的 AI 技术，并为旗下游戏开发团队提供支持。

根据育碧 11 月 19 日公布的 2026-2027 财年上半年财报，公司确认 Motherbrain 已正式成为独立子公司，主要负责开发游戏领域的生成式 AI 技术，支持旗下各个游戏创作团队探索新的玩法体验。

育碧联合创始人兼首席执行官 Yves Guillemot 表示，Motherbrain 是公司首个可实际体验的生成式 AI 项目 Teammates 背后的开发团队。成立子公司后，该团队将专注于开发自有游戏技术，为创作者提供支持，并探索更加丰富、沉浸式和具有互动性的玩家体验。

根据育碧财报，Motherbrain 当前的研发方向包括全新的玩家体验、具备记忆能力的智能 NPC，以及能够管理大型系统化游戏世界的 AI 游戏主持人。该团队计划为育碧旗下各个创意工作室提供技术支持，同时也将服务于外部游戏开发者，并与部分技术企业建立合作关系。

Teammates 是育碧此前推出的实验性生成式 AI 游戏项目，于 2025 年底公开。该项目尝试让玩家通过语音与搭载 AI 的 NPC 进行交流，使游戏角色能够根据对话内容作出回应。Motherbrain 此次正式独立，意味着这一研发团队将继续围绕生成式 AI 与游戏玩法展开技术开发。

此次调整也是育碧新运营模式的一部分。公司从 2026 年 1 月开始推进组织架构调整，将旗下业务划分为多个 Creative Houses（创意工作室），分别负责不同类型的游戏及相关 IP。育碧在最新财报中表示，新运营模式现已全面落实，Motherbrain 则作为专门的 AI 技术子公司纳入新架构。

值得注意的是，Motherbrain 成立的消息公布前不久，育碧刚刚确认将在加拿大蒙特利尔和魁北克裁减 166 个工作岗位。公司财报还显示，截至 2026 年 9 月底的半财年内，集团员工人数减少近 1100 人。

IT之家注：育碧尚未明确 Motherbrain 开发的技术是否会以独立产品形式推出，还是主要整合进旗下其他游戏。公司表示，该团队将重点开发自有技术，为游戏创作者提供支持。

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