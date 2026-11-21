IT之家 11 月 21 日消息，vivo 现已在京东上架 S60t 手机，该机可以看作是 S60 手机的换芯版，主要将 SoC 从第三代骁龙 8s 换成第四代骁龙 7，匹配 12GB RAM，定价为 3599 元起，首发价 3199 元起（国补后 2448.86 元起）。

12GB RAM + 256GB 存储空间：3599 元，首发价 3199 元

12GB RAM + 512GB 存储空间：3999 元

该机厚度 7.92mm，重量轻至 199g，提供星星海、初夏绿、仲夏夜三种颜色可选。正面配备一块 6.59 英寸 1260p 144Hz 直屏，前置 50MP 摄像头；后置 50MP 大底主摄 +8MP 超广角 +50MP IMX882 3X 潜望长焦。

该机搭载第四代骁龙 7s 处理器，匹配 12GB RAM，配备 7200mAh 超薄蓝海电池，支持 90W 有线充电，还提供了 IP68&IP69、立体声双扬声器、红外遥控、X 轴线性马达等特性。

IT之家附产品参数：

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