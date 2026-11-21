IT之家 11 月 21 日消息，据美国 CNBC 报道，当地时间 11 月 20 日，欧洲央行行长克里斯蒂娜 · 拉加德在法兰克福欧洲银行业大会发表卸任前最后一次演讲时呼吁，欧盟应利用公共资金，在大型芯片制造厂和数据中心项目中率先承担首轮损失，以此吸引私人资本。

她指出：“如果某项挑战需要欧洲层面的解决方案，我们就应该加强有能力提供这种方案的欧洲机构。在技术领域，芯片制造厂和数据中心项目需要在整个欧洲范围内达到一定规模。因此，欧洲应建立跨区域的公私合作伙伴关系，由公共资金，包括欧盟预算资金，先行承担项目的首轮损失，吸引私人资本参与。”

拉加德此前曾警告，欧洲现有的数据中心容量无法满足自身需求，欧盟计划在境内建设一个最多由七座超级工厂组成的网络，但这一计划仍然不够。

拉加德提出这一主张之际，人工智能热潮带动的基础设施及配套项目正面临越来越多的争议，项目本身也愈发复杂、成本高昂。从欧洲、亚洲到美国，都出现了这一趋势。

她援引的一项近期估算显示，如果到 2030 年将欧洲在全球 AI 算力中的占比从约 5% 提高到 15%，所需投资将达到约 1.3 万亿欧元（IT之家注：现汇率约合 9.54 万亿元人民币）。

拉加德在法兰克福向听众发表讲话时直言：“我们能够及早发现问题，却往往要等到问题变得无法忽视时才能采取行动。而到了那一步，几乎注定为时已晚。失去的产业很难重新夺回，一旦我们的依赖关系被人利用来对付我们，欧洲的主权便已暴露在风险之中。”