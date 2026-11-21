IT之家 11 月 21 日消息，11 月 20 日，广汽夸克电驱非晶-碳纤维电驱第 10 万套正式量产下线。

官方表示，这一里程碑标志着广汽成为全球唯一实现非晶合金车用电驱规模化量产的企业。

据介绍，广汽动力总成自主研发团队围绕材料、工艺、结构和控制开展全链路攻关，首创非晶合金定子量产工艺，突破碳纤维高速转子关键技术，让非晶-碳纤维电驱从科研成果转化为可批量交付的车规级产品。

夸克电驱 2.0 非晶-碳纤维电驱的核心突破，始于定子与转子两端：

定子采用厚度 0.025mm 的非晶合金带材，厚度约为常规超薄硅钢片的五分之一；非晶合金磁导率可达普通硅钢片的 20 至 100 倍，单位铁损低至 5.7W/kg，较极薄硅钢降低约 50%。为实现车规级量产，广汽打通复合、冲压、叠装等成套工艺，非晶铁芯叠压层数达到 3800 层。

▲ 夸克电驱 2.0 非晶合金定子

转子应用碳纤维整体缠绕固化加固工艺，以 1mm 碳纤维套替代传统金属护套，兼顾轻量化与高强度，使电机最高转速达到 30000rpm。材料、结构、集成与电控协同下，经中汽中心认证，电机最高峰值效率达到 99.03%，电驱系统 CLTC 工况效率达到 94.184%；在 1000V 平台条件下，电机功率密度达到 17.29kW / kg，达到行业领先水平。

▲ 夸克电驱 2.0 碳纤维转子

同时，夸克电驱 2.0 非晶-碳纤维电驱将电机、电控、减速器、车载充电机、电源管理等 12 个部件深度集成为一体，总成重量 59kg；碳化硅功率模块使电控损耗较传统硅基 IGBT 降低 71.6%，配合广汽自研 E-drive 2.0 控制算法，驱动效率再提升超 2%。

IT之家获悉，夸克电驱 2.0 非晶-碳纤维电驱已批量搭载埃安 N60、2027 款埃安 RT、2027 款埃安 i60 等车型。

官方宣称，在电池容量不变的情况下，搭载车型整车能耗下降 4%，续航提升 30 至 50 公里，实现“一度电多跑一公里”。