IT之家 11 月 22 日消息，据央视新闻报道，今天（22 日），第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”将开启 6 天 5 晚的商业首航，从广州南沙国际邮轮母港驶向中国香港与越南顺化。

“爱达 · 花城号”进度：

2024 年 10 月 25 日，第二艘国产大型邮轮在广州举行命名仪式，正式命名为“爱达 · 花城号”。

2026 年 3 月 20 日，“爱达 · 花城号”完成出坞，转入码头调试。

2026 年 11 月 6 日，在上海正式交付。 其建造周期比首制船缩短了 8 个月，国产化配套率也提高了 5 个百分点。

2026 年 11 月 12 日，顺利完成首个试运营航次，抵达广州南沙国际邮轮母港。

2026 年 11 月 14 日，第二个试运营航次从南沙出发前往香港，测试区域航线运营与访港通关流程。试运营结束，“爱达 · 花城号”转入商业首航前最后的冲刺。

11 月 22 日首航航班计划：

航线：广州 — 香港 — 越南 — 广州

安检候船：12 时开始

登船开始：13 时 30 分

截止登船：16 时 30 分

船舶离港：18 时 00 分

IT之家注意到，“爱达 · 花城号”于 11 月 6 日在上海外高桥造船有限公司正式交付。作为首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”的姊妹船，“爱达 · 花城号”全长 341 米，总吨位达 14.19 万，拥有 2130 间豪华客房和套房，可容纳约 5232 名旅客。邮轮在空间设计、餐饮娱乐与智能科技上进行了全面升级。

据此前官方公布信息，“爱达 · 花城号”将于 2027 年全面展开香港母港航季，预计营运近 20 个邮轮航次。航线设计灵活多元，增设 3 个海上游航次，为本地旅客提供“邮轮即是目的地”的海上体验。