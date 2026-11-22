7.0.0.107SP7/7.0.0.107SP10/7.0.0.107SP13 → 7.0.0.108SP8 更新点：

6.1.0.117SP6/6.1.0.118SP10 → 7.0.0.108SP8 更新点：

1. 系统界面焕新升级，表盘及多任务列表等新增光影效果，锻炼记录等页面更具层次感，为您呈现更舒适的交互体验

2. 锻炼记录新增 AI 解读按钮，需要时一键生成，不需要时不打扰

3. 新增萌宠微运动表盘，跟随熊猫动起来解锁城市背景，同时带来 HarmonyOS 7 光穹与万象模块表盘，既可享受流光漫影的静谧灵动，又能自由搭配喝水、萌宠天气、熊猫敲木鱼等组件，打造好看又好玩的专属腕间视觉体验

4. 配对 HarmonyOS 7.0.0.115 及以上版本的手机，手表支持微信来电接听和挂断 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)

5. 增强录音机同步能力，支持录音文件同步至安卓、iOS 手机的华为运动健康应用，可在华为运动健康应用 > 设备 > 录音机查看 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)

6. 情绪健康新增毛茸茸和星尘主题，给心情换个新皮肤，以柔软或辽阔，接住您此刻的心情 (情绪健康应用> 设置 > 主题)

7. 华为创新研究应用新增冠心病研究项目，可在手表侧直接启动冠心病风险评估（HUAWEI WATCH GT 6 Pro 支持）

8. 支持在手表侧激活脉搏波心律失常分析、心电图（心电图 HUAWEI WATCH GT 6 Pro 支持）

9. 搭配华为手机和华为耳机使用时，支持耳机与手表配对同步，自动连接以及混音播报功能 (请将华为运动健康应用更新至最新版本)

10. 健康三叶草升级为健康生活应用，新增饮食维度，在华为运动健康应用配置相关打卡任务后，即可解锁四叶草模型，多维度助您养成健康生活好习惯

11. 设置中“常亮显示”更名为“熄屏显示”，同时控制中心支持添加熄屏显示快捷入口

12. 闹钟应用全新改版，带来更个性化的唤醒体验：

1) 支持闹钟铃声单独设置，您可自由更换闹钟系统铃声

2) 支持单个闹钟选择振动强度，同时振动支持与铃声同步，让振动节奏更贴合您的偏好 (闹钟> 新建或编辑闹钟 > 闹钟铃声 > 振动)

13. 支持连接高阶功率计和骑行台，让每一次骑行训练都有据可依，科学提升骑行表现 (设置> 更多连接 > 运动健康设备管理)

14. 滑雪运动升级：