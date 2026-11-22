IT之家 11 月 22 日消息，华为全新子品牌星芒于 11 月 20 日发布首款机型 OSTA O1 Pro，12GB+256GB 版本首发价 5499 元，顶配 16GB+1TB 首发 8799 元。随着新机上市，华为官网也公布了该机维修备件价格。

▲ IT之家开箱：华为星芒首款手机 OSTA O1 Pro

▲ IT之家开箱：华为星芒首款手机 OSTA O1 Pro

先来看屏幕方面，OSTA O1 Pro 全新屏幕主体（不含中框和电池）的价格为 899 元，更换下来的原装旧件，官方将无偿回收。

屏幕组件（含屏幕单体、中框、电池）的正常价为 1499 元，使用全新屏幕并现场更换；优惠价 1299 元，更换下来的原装旧件，将无偿回收。

主板方面，12GB+256GB 版本主板正常价为 4249 元，优惠价 3449 元；12GB+512GB 版本正常价 4699 元，优惠价 3899 元；16GB+512GB 版本主板正常价 5099 元，优惠价 4299 元；16GB+1TB 顶配版主板正常价 6099 元，优惠价 5299 元。

影像部分，前置主摄像头维修价格为 299 元，后置主摄像头 799 元，长焦摄像头 499 元，红枫原色摄像头 299 元。

其他备件方面，电池 299 元、后壳 349 元、数据线 129 元、卡托 10 元、受话器 87 元、喇叭 92 元、指纹组件 93 元、摄像头镜片 184 元、充电接口 201 元。

关于这款新机的配置信息，IT之家此前进行了详细报道。该机配备一块 6.39 英寸 16:9.5 比例 1.5K LTPS 直屏，屏占比 96.1%，拥有 1.05mm 极窄四等边。手机后置 200Mp 1/1.28" RYYB 主摄 +50Mp 3.7X RYYB 潜望长焦 + 红枫镜头。此外，该机还搭载麒麟 9030S 处理器，提供至高 16GB RAM 和 1TB 存储空间可选，手机内置 7000mAh 电池（支持 66W 有线充电 + 无线充电）。

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