IT之家 11 月 22 日消息，小鹏集团官方微博 @小鹏辟谣 昨日发文，提醒车主警惕冒用小鹏汽车名义的“召回领赔偿”诈骗。

近日，多家车企的车主收到不法分子冒用车企名义制作、传播的虚假召回通知，声称车主可领取赔偿，引导车主访问附带网站或扫描二维码，联系所谓“在线客服”登记个人及车辆信息。

为防患于未然，保护广大鹏友的合法权益，小鹏汽车在此郑重提示：

一、官方渠道说明与甄别

小鹏汽车不会通过陌生短信、陌生链接、陌生二维码推送以“召回领赔偿”为由的通知。

任何非小鹏官方渠道发来的陌生网址、二维码，以及所谓“在线客服”，均不属于小鹏汽车官方服务渠道。

小鹏汽车的官方渠道仅为：小鹏汽车 App、小鹏社区官方账号、官方客服热线 / 鹏管家专属服务群、线下服务中心。如未通过官方认证的账号，即使自称“小鹏客服”，也一律非小鹏汽车工作人员。

二、如遇此类通知，请做到“三不”

不点击陌生链接、不扫描陌生二维码、不转发扩散。

不提供个人信息、车辆信息、银行卡信息及短信验证码，不按对方要求转账或下载指定 App。

不确定则不处理，直接通过官方渠道核实。

三、不慎发生风险情形的处置指引

1、请及时联系银行、支付平台做好账户保护。

2、请务必保留聊天记录、链接、转账凭证等原始证据尽快报警。

小鹏汽车始终重视用户信息与财产安全，将持续配合相关部门打击电信网络诈骗。请广大鹏友提高警惕，谨防受骗。