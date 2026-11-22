IT之家 11 月 22 日消息，小鹏集团官方微博 @小鹏辟谣 昨日发文，提醒车主警惕冒用小鹏汽车名义的“召回领赔偿”诈骗。
近日，多家车企的车主收到不法分子冒用车企名义制作、传播的虚假召回通知，声称车主可领取赔偿，引导车主访问附带网站或扫描二维码，联系所谓“在线客服”登记个人及车辆信息。
为防患于未然，保护广大鹏友的合法权益，小鹏汽车在此郑重提示：
一、官方渠道说明与甄别
小鹏汽车不会通过陌生短信、陌生链接、陌生二维码推送以“召回领赔偿”为由的通知。
任何非小鹏官方渠道发来的陌生网址、二维码，以及所谓“在线客服”，均不属于小鹏汽车官方服务渠道。
小鹏汽车的官方渠道仅为：小鹏汽车 App、小鹏社区官方账号、官方客服热线 / 鹏管家专属服务群、线下服务中心。如未通过官方认证的账号，即使自称“小鹏客服”，也一律非小鹏汽车工作人员。
二、如遇此类通知，请做到“三不”
不点击陌生链接、不扫描陌生二维码、不转发扩散。
不提供个人信息、车辆信息、银行卡信息及短信验证码，不按对方要求转账或下载指定 App。
不确定则不处理，直接通过官方渠道核实。
三、不慎发生风险情形的处置指引
1、请及时联系银行、支付平台做好账户保护。
2、请务必保留聊天记录、链接、转账凭证等原始证据尽快报警。
小鹏汽车始终重视用户信息与财产安全，将持续配合相关部门打击电信网络诈骗。请广大鹏友提高警惕，谨防受骗。
据IT之家此前报道，国家市场监督管理总局本月 17 日晚间通过“市说新语”公众号发文通报，提醒广大车主，汽车生产企业对车辆实施召回均免费，不会收取任何费用。
通报称，车主如需核实车辆召回信息，请及时登录国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心官网（IT之家注：https://www.samrdprc.org.cn/），或关注微信公众号（市场监管总局召回中心）进行查询，也可联系汽车生产企业、授权经销商进行确认。
市场监管总局提醒，切勿轻信陌生来电、点击不明链接或扫描二维码，切勿向他人提供银行卡、验证码等敏感信息。如遇可疑情况，请及时向公安机关报案，谨防财产损失。
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