IT之家 11 月 22 日消息，据中国载人航天工程办公室，神舟二十三乘组三名航天员朱杨柱、张志远、黎佳盈在轨将满六个月，上周，他们持续开展空间科学实（试）验、空间站组合体平台照料等各项工作。

多项空间科学实（试）验有序推进。根据微重力物理科学领域实验安排，乘组完成了变重力科学实验柜内样品回收，高温材料实验柜内样品更换及处置，在线维修装调操作柜内惯性粒子实验装置组件更换等工作；在空间新技术与应用领域，根据试验安排，乘组完成了微生物防控材料、微生物快速检测与技术防护两个项目的样品安装工作。

在空间站组合体平台照料方面，三名航天员开展了再生生保系统设备检查维护、物资整理等工作。此外，乘组按计划完成了舱外航天服的巡检测试。在健康管理方面，三名航天员完成了多项医学检查，包括骨密度与肌围度测量、肌肉超声检查，持续监测身体状态变化。在保持良好运动习惯的同时，使用相关仪器设备积极对抗失重生理效应。

IT之家注意到，神舟二十四号载人飞行任务各系统昨天（21 日）在酒泉卫星发射中心进行发射场区合练。此次合练覆盖火箭、飞船、发射场、测控通信等全要素，标志着任务各系统已完全具备发射条件，发射进入倒计时阶段。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。

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