IT之家 11 月 22 日消息，小米官方昨晚宣布，小米智能手环销量位居世界第一，截至目前全球出货量已超过 2.4 亿只。

市场调研机构 Omdia 数据显示，从 2017 年第四季度至 2026 年第二季度，小米及 REDMI 在全球基础手环市场连续 35 个季度位居出货量榜首。

IT之家注：小米在国内市场最新的手环产品为 9 月上市的小米手环 11，提供标准版、NFC 版、陶瓷版 / 全金属版。其重点升级了睡眠监测、系统生态和佩戴体验，首发搭载小米澎湃 OS 4，上市价格 289 元起。

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需要说明的是，Omdia 的上述排名仅针对全球「基础手环（basic band）」这一细分品类，统计口径为面向渠道的出货量（sell-in）估算，并不涵盖整个可穿戴设备市场。据小米官方标注，该数据核验日期为 2026 年 11 月 6 日，小米及 REDMI 除连续 35 个季度居首外，还连续 8 个自然年（2018 年至 2025 年）位列全球基础手环市场第一。

在 Omdia 于 2026 年 8 月发布的 2026 年第二季度全球可穿戴腕带设备报告中，整体市场出货量同比下滑 2%，其中高端智能手表出货同比增长 6%，基础手环出货同比下降 9%。该榜单显示，华为以 18% 的份额位居全球首位，小米（含 Redmi）以 17% 位列第二，苹果以 16% 排名第三，三家合计占据全球五成以上出货量；若单看智能手表品类，苹果 Apple Watch 以 46% 的份额位居第一。

小米于 2014 年 7 月 22 日发布第一代小米手环，定价 79 元，支持运动量记录、睡眠监测、智能闹钟等功能，续航约 30 天，并支持 IP67 级防水防尘。

作为当前在售产品，小米手环 11 搭载 1.72 英寸 AMOLED 屏幕，机身厚度 9.99mm、重约 15.58g，至长模式续航可达 21 天，支持 150 多种运动模式；其中 NFC 版首次支持门禁卡功能。该系列提供标准版、NFC 版以及采用铝合金一体成型工艺的全金属版和陶瓷版等多种款式。