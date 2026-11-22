IT之家 11 月 22 日消息，据央视新闻报道，神舟二十四号船箭组合体于 11 月 17 日转运至发射区，计划于近日择机发射。空间站也将迎来一次特别的“太空会师”。

按照以往任务惯例，迎接新的乘组，在轨乘组要提前进行空间站物品整理和物资清点，为新乘组准备好日常生活物资、睡眠空间和用品。这段时间，神舟二十三号乘组在陆续回收空间生物实验样品、坚持在轨锻炼的同时，也开展了舱内环境的清理。

新乘组进驻后，空间站将从 3 人在轨切换为 6 人在轨，氧气、用水等资源消耗都要翻倍。据了解，乘组需要提前完成空间站相关状态设置，主要包括：睡眠区照明，卫生间大小便收集装置等设置，太空厨房设备加电检查，以及舱内环境控制相关设置，确保满足 6 人同时在轨的资源消耗需求。这背后，离不开空间站电解制氧、二氧化碳去除、尿处理等再生生保系统的支撑。

值得一提的是，巴基斯坦航天员将作为载荷专家首次登上中国空间站，这也是我国首次中外航天员联合飞行。等两个乘组会师后，一顿特别的“太空会餐”也将开席，神舟二十三号乘组这几天维护太空厨房的相关设备，正是在为此做准备。

与此同时，神舟二十三号乘组也在为返回做准备。返回前，气体、微生物、水质采样、实验样本及下行载荷回收，废弃物及个人物品清理等工作正在陆续展开。

IT之家注意到，神舟二十四号载人飞行任务各系统昨天（21 日）在酒泉卫星发射中心进行发射场区合练。此次合练覆盖火箭、飞船、发射场、测控通信等全要素，标志着任务各系统已完全具备发射条件，发射进入倒计时阶段。这是中国载人航天工程历史上首次中外航天员联合飞行，中国空间站将迎来首位外籍航天员到访。