IT之家 11 月 22 日消息，特斯拉更新了 Robotaxi（无人驾驶出租车）应急人员交互方案，此次调整也透露出这项服务下一阶段的发展方向。

X 用户 @scotsrule08 发现，特斯拉 Cybercab 的应急计划版本已从 1.2 升级至 1.3，Model Y Robotaxi 的应急计划则从此前版本更新至 1.6。两份文件的发布日期均为 2026 年 11 月 20 日。

此次更新确认了 Cybercab 的新硬件配置，新增了允许车辆在高速公路上以相应限速行驶的说明，同时删除了一条关于 Robotaxi 网络内所有车辆均由特斯拉拥有的表述。

Cybercab V1.5 硬件配置得到确认

本周早些时候，特斯拉在达拉斯推出 Cybercab 载客服务时，Robotaxi 负责人埃里克 · 厄利（Eric Earley）将当地投入运营的车辆称为“Cybercab V1.5”。乘客发现，这批车辆配备了集成式星链（Starlink）天线，后备厢盖上还新增了一颗摄像头。

此次更新的应急计划证实，从 2026 年 11 月起生产的所有 Cybercab，都会在后备厢盖内集成一套星链设备。特斯拉表示，这套设备有助于提供更加可靠的网络连接。此外，车辆还配备了一颗朝向车内的后备厢摄像头。

IT之家注意到，特斯拉早在今年 7 月就展示过一款集成星链 V5 天线的 Cybercab。至于后备厢摄像头，从早期公布的量产版 Cybercab 设计来看，它似乎一直都是车辆设计的一部分，如今终于开始出现在实际交付的商用车型上。

特斯拉最初发布的应急人员指南，还首次披露了 Cybercab 的 400V 电池、安全气囊等信息。差不多在同一时期，外界也了解到，Cybercab 搭载的 FSD 硬件性能比目前的 Model 3 和 Model Y 更强。

高速公路通行与车主车辆入网

此次更新还新增了一项重要说明：Cybercab 和 Model Y Robotaxi 均按照在公共道路上行驶的要求设计，能够应对最高限速为 85 英里 / 小时（约合 137 公里 / 小时）的道路。这意味着车辆的设计使用范围包括高速公路和州际公路。

事实上，特斯拉一年多前就开始在奥斯汀测试 Robotaxi 高速公路行驶能力，但目前乘客还无法普遍体验高速公路上的 Robotaxi 服务。

另一个值得关注的变化是，特斯拉删除了原计划中的一句话：“目前，所有 Robotaxi 车辆均由特斯拉拥有和运营。”

这一调整可能与特斯拉近期开放 Cybercab 个人购买有关。特斯拉目前已经开始接受个人用户订购 Cybercab，售价为 29,990 美元（IT之家注：现汇率约合 20.1 万元人民币），另需支付每月 299 美元（现汇率约合 2,001 元人民币）的订阅费用，首批车辆预计将于下个月交付。

既然 Cybercab 开始面向个人用户销售，特斯拉显然也在为私人车辆加入 Robotaxi 网络做准备。马斯克此前表示，允许用户将自己的车辆加入 Robotaxi 服务的功能，最早可能于下个月开放。

加州或将成为 Robotaxi 下一站

此次更新的计划文件还新增了一个名为“亚利桑那州或加利福尼亚州运营区域附录”的章节。此前，文件中只提到了亚利桑那州。

亚利桑那州的出现并不令人意外。特斯拉此前已将凤凰城列为 Robotaxi 下一阶段的目标市场之一，拉斯维加斯和杰克逊维尔也在其扩张计划之中。

相比之下，加利福尼亚州更值得关注。

特斯拉已经在旧金山湾区运营网约车服务一段时间，但由于尚未获得州监管机构对完全无人驾驶载客服务的批准，目前每辆车仍需要配备一名安全驾驶员。

如今，加利福尼亚州被纳入 Robotaxi 运营计划，或许意味着特斯拉很快就会公布当地业务的进一步进展。

应急人员操作流程进一步调整

特斯拉面向警察及其他应急救援人员的 Robotaxi 操作指南也进行了几项调整。

首先，应急人员现在可以通过拔下连接器的方式断开车辆的应急断电回路，无须再直接剪断线路。其次，从 2026 年 11 月起生产的 Cybercab，还将在 B 柱摄像头后方增加第二个备用断电回路，方便应急人员在紧急情况下快速找到并操作。

此外，特斯拉还调整了 Robotaxi 进入应急人员地理围栏区域后的处理方式。按照新计划，如果 Robotaxi 进入这类区域，车辆将能够自行驶离。

随着 FSD V15 预计于下个月随假日更新一同推出，高速公路载客服务、允许私人车辆加入 Robotaxi 网络，以及加利福尼亚州业务扩张，都可能成为特斯拉下一阶段的发展重点。