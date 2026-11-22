IT之家 11 月 22 日消息，随着重达 1.7 万吨的中心平台在海油工程青岛国际高端装备制造基地完成装船，我国首个海上注碳增气技术示范应用项目 —— 东方 1-1 气田 CCUS（碳捕集、利用与封存）项目陆地建设全面完工，转入海上安装阶段。

目前，该项目钻完井作业也已正式启动，项目计划部署 8 口气井。

IT之家获悉，项目投产后，每年可在海底地层封存二氧化碳超 100 万吨，对推动我国海洋能源行业大规模深度降碳具有重要意义。

据介绍，本次完成装船的东方 1-1 气田注碳增气中心平台重量近 1.7 万吨，高度超过 28 层楼，甲板总面积超 1 万平方米，搭载低温脱碳系统、余热回收装置、有机朗肯循环发电机等关键设备 240 余台套，安装管线总长超 2.7 万米，铺设电缆总长达 35 万米，工程体量、设备集成程度、有色金属管线占比等均远超常规海洋平台，对工程建设提出极大挑战。

装船过程应用我国自主研发的首套 5 万吨级拉力千斤顶牵引装船系统和装船可视化系统。经过近 10 个小时作业，中心平台精准就位于“海洋石油 228”船的设计位置。

据了解，东方 1-1 气田注碳增气中心平台海上安装完成后将接入东方 1-1 气田群，与区域内 12 座平台关联，加快释放海洋油气井大规模碳封存潜力，推动二氧化碳从“排放物”向“资源”转化。