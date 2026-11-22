IT之家 11 月 22 日消息，“迪粉之家”公众号昨日曝光了一组比亚迪全新一代汉的实车照片。

据IT之家此前报道，11 月 2 日，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天宣布，11 月广州车展将推出一款“用户呼声很高的车型”，预计为全新一代比亚迪汉。

全新一代比亚迪汉已在工信部第 412 批新车申报目录中完成申报，共涉及四款车型，包括三款纯电版本与一款插混版本。

新车车身长宽高为 5156/1969/1507（1492）mm，轴距 3030mm。对比现款汉，车长增加 161mm，宽度增加 59mm，轴距增加 110mm。车头造型饱满圆润，配备贯穿式前大灯，车头顶端搭载激光雷达。

纯电版本提供三种动力配置：

245kW 后驱入门版搭载型号 TZ205QYS 永磁同步单电机，峰值功率 245kW，最高车速 240km/h

300kW 高性能后驱版搭载 TZ205QYD 永磁同步电机，峰值功率 300kW，最高车速同样为 240km/h

此外还有一款双电机四驱版，前电机峰值功率 200kW、后电机 320kW，综合功率 520kW，最高车速 270km/h

插混版本搭载型号 BYD472ZQB 的 1.5T 发动机，发动机最大功率 115kW，匹配峰值功率 200kW 的永磁同步驱动电机，最高车速 200km/h。

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