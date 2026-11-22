IT之家 11 月 22 日消息，据外媒 GameSpot 报道，《GTA6》实体版包装盒内不再附赠游戏光盘，引发部分玩家不满。肯德基西班牙近日推出名为“Replace the Disc”（替换光盘）的营销活动，玩家只需带上 GTA 6 实体版包装盒，即可免费领取一块制作成光盘形状的炸鸡，借此调侃游戏实体光盘逐渐消失的现状。

根据肯德基西班牙公布的信息，此次活动将于 12 月 19 日至 20 日举行，每天下午 16:00 至 20:00 开放，参与门店覆盖马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚等西班牙城市。玩家只需携带《GTA 6》游戏包装盒前往指定肯德基门店，即可领取这份特别制作的炸鸡。

IT之家注意到，Take-Two 此前公布的销售数据显示，其旗下游戏约 98% 的销量来自数字渠道。该公司负责人也曾表示，实体游戏仍会长期存在，但在整个游戏业务中的占比将越来越小。

此外，这也并非肯德基首次借助《GTA 6》热度推出营销活动。肯德基澳大利亚于 11 月 19 日《GTA6》发售首日在澳大利亚举办一场名为 Ann Alibi 的虚构人物葬礼，给玩家提供一个看似合理的请假理由，方便他们畅玩游戏。