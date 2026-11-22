IT之家 11 月 22 日消息，Rockstar Games 近日公开了《GTA 6》中 NPC 的设计过程，介绍了开发团队通过角色背景、个性特征及全新的内部技术，让游戏中的 NPC 更加贴合游戏世界。

Rockstar Games 艺术视觉开发副总裁 Miriam Bellard 透露，团队在设计每个角色时，都会尝试站在角色本人的角度思考，了解他们在莱昂尼达州（Leonida）所处的环境和社会地位，并据此塑造完整的人物形象。

Bellard 举例称，团队会考虑角色是否会聘请建筑师设计住所，还是选择自己动手装修；他们是否希望通过外观彰显身份和地位，还是更注重舒适性与实用性；他们平时是否整洁，以及具体的审美偏好。这些细节都会影响最终的视觉设计。

她表示，开发团队很享受为不同人物和场景进行设计的过程，游戏世界涵盖工业化、杂乱破旧、奢华颓靡乃至充满危险的各种环境，团队需要针对不同背景塑造相应的视觉风格。

此前，Rockstar 已经透露，《GTA 6》中的 NPC 拥有超过 60 万种动画，相比之下，《GTA 5》约有 5.5 万种，《荒野大镖客：救赎 2》则有约 30 万种。

Rockstar 动态艺术高级技术艺术总监 Valmor Garcia 则表示，开发团队已经改变了以往的 NPC 设计方式。过去，《GTA 5》和《荒野大镖客：救赎 2》中的普通 NPC 在视觉表现上明显逊于主要角色，而 GTA 6 则致力于让所有角色都拥有完整的人物设定、独立的意识表现和鲜明的视觉身份。

他进一步指出，游戏中的 NPC 不再只是外观相似的背景人物，而是拥有动态情绪、独立性格、不同的身体结构、面部特征以及专属对话，其整体视觉表现已经能够与主角 Jason 和 Lucia 相媲美。Garcia 认为，这是 Rockstar 首次在一款游戏中，让包括所有普通 NPC 在内的整个角色阵容达到统一的视觉表现水准。

为实现这一目标，Rockstar 从零开始开发了一系列适配自家游戏引擎的全新技术和工具，不仅满足了游戏的创作方向，也进一步提高了开发团队对 NPC 角色表现的要求。Garcia 特别提到，毛发渲染、布料模拟，以及头部和身体定制等内部技术，均在整个游戏世界中得到统一应用，不会因为角色是否属于主要演员阵容而区别对待。